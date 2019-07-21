СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана. Официальный Ашхабад молчит

Туркменская оппозиция опубликовала новость о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. В стране не работает интернет, есть проблемы со связью.

Источники говорят о кончине Гурбангулы Бердымухамедова «по схеме Каримова».

Версии и срочная госпитализация

Смерть президента якобы наступила 20 июля из-за заболевания почек, сообщили оппзиционеры. Несмотря на то, что подобные слухи циркулировали еще в мае были отвергнуты государственной хроникой, для их возникновения есть все основания.

Вероятно, разговоры спровоцировала срочная госпитализация матери туркменского лидера, которая, по словам источников, находится на лечении в Германии. Но ничего исключать нельзя, пишет news.ru.

Майские сообщения

Тогда в Туркмении срочно прибыла бригада турецких врачей, среди которых — профессора медицины из известных стамбульских клиник и один анестезиолог-реаниматолог. Всего — 10 человек. Помимо этого, бригаду сопровождал врач из специализированного центра физической реабилитации.

Пропал

Лидер Туркмении из повестки страны «испарился» — на 10 дней. Это произошло после того, как 5 июля он провёл расширенное заседание кабмина. Ни факт исчезновения Бердымухамедова из поля зрения общественности, ни причину государственные СМИ не освещали. Вялой попыткой ответить на все вопросы, связанные с «исчезновением», выглядело заявление государственного телевидения 15 июля о том, что Аркадаг вышел в отпуск. ТВ распространило кадры, на которых видно, как Бердымухамедов пишет книгу, пьет чай и проводит время с семьей.

Клад

Сразу же после ухода в отпуск президента, появились сообщения, что туркменские ученые обнаружили клад на месте исторического города Мехне, который в своей книге описывал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Город Мехне описан во втором томе книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути», выпущенной в 2018 году. В ней он рассказывает об исторических местах и важности их изучения.

Схема Керимова

Даже если президент окажется мертв, вряд ли архаичная государственная машина даст знать об этом общественности быстро. Именно так произошло, например, в Узбекистане с Исламом Каримовым.

Преемник

Для такой консервативной страны, как Туркмения, естественно, когда президентское окружение пытается минимизировать информацию не только о его жизни, но и о жизни его родственников. Данные о предполагаемой смерти бросают вызов закрытости этой системы.

Как отмечают в Erkin Turkmenistan, вопрос с преемником также пока не решен. Оппозиция ждет обнародования данных о смерти Бердымухамедова или опровержения.

Рэп и портреты

В июле 2018 года Бердымухамедов спел песню в стиле рэп со своим внуком.

В начале года госучреждениях Туркмении меняли портреты президента страны Гурбангулы Бердымухамедова из-за изменившегося облика главы государства. Портреты президента с черными волосами приказали заменить изображениями его же, но — с сединой.

Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин. kremlin.ru

В августе 2018 года глава Туркмении Бердымухамедов стал появляться на публике с сединой впервые с 2006 года, когда он стал президентом. До начала исполнения президентских полномочий он также был с проседью.

Борьба со слухами

Сейчас в Туркменистане начали борьбу со слухами вокруг состояния президента. В Туркменабаде чиновникам предложено вести работу с населением, особенно с теми, чьи родственники живут за рубежом и имеют в выход в интернет. Силовики предупреждают, что «нежелательная» информация чаще всего передаётся именно через родственников, которые держат связь со своей малой родиной.