СМИ: США планируют открыть центры «борьбы с влиянием РФ» в Грузии и Прибалтике

США разработали проект создания глобальной системы противодействия российскому информационному влиянию за рубежом. В 2019—2020 годах Вашингтон планирует открыть сеть Национальных центров цифровых расследований по всему миру, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в политических кругах.

Три пилотных проекта запустят в Грузии, странах Прибалтики и на Балканах уже весной. Вашингтон планирует привлечь на свою сторону местные СМИ, НПО и крупнейшие IT-компании — прежде всего Facebook, Twitter и Google.

Специальные «мониторинговые миссии» будут заниматься выявлением «фактов вмешательства Москвы в электоральные процессы». Американцы собираются опробовать их работу уже на мартовских выборах президента Украины, а также на майском голосовании в Европарламент.

«Главная задача таких офисов — выявлять и препятствовать воздействию Москвы на общественное мнение в этих государствах», — пояснил собеседник «Известий».

В 2020 году американцы планируют «особо промониторить» президентские выборы в Казахстане, Молдавии, Тайване и на Шри-Ланке, а также парламентские выборы в Венесуэле, Грузии, Литве и Черногории. Штаб-квартира, которая займется координацией работы этой глобальной сети, расположится в Вашингтоне.

Негативный образ России необходим США «для обоснования своей милитаристской политики», пояснил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Он считает, что таким образом России пытаются приписать деструктивные действия, чтобы обосновать собственные шаги на международной арене.