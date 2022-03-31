СМИ: Япония назвала Южные Курилы «незаконно оккупированными»

Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

«Стало известно, что в части касаемо северных территорий было возвращено резкое выражение о том, что это «территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией», — говорится в сообщении агентства.