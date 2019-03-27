Соловьев выгнал экспертов из студии, чтобы не допустить мордобоя

Вайнер не смог стерпеть реплики, брошенной в его адрес Степаняном, и оскорбил его, обвинив во лжи, пишет «Pидус». Оппоненты бросились друг на друга и лишь подоспевшие ведущие остановили намечающийся мордобой. Соловьев попросил охрану проконтролировать, чтобы за кулисами эксперты не смогли продолжить обмен репликами.

Соловьев объяснил свое решение тем, что нельзя вести себя подобным образом несмотря ни на что: «Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань», пишет ura.ru.

Ситуация, когда гостей эфиров приходится насильно выставлять за дверь, не так уж редка. Около недели назад ведущий программы «Место встречи» на телеканале «НТВ» Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко, напоминает «Царьград».