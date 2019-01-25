Политические куплеты: Соловьев разыграл украинского политолога, вручив ему иск за клевету

В первой части ролика показан эпизод программы Соловьева, когда Ковтун назвал главу российского Министерства энергетики Александра Новака предателем.
#соловьевlive чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь. pic.twitter.com/MeSY0QVQJR— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 24 января 2019 г.
В ответ на это ведущий напомнил украинскому эксперту, что за подобные высказывания могут засудить: «Я вам гарантирую, будет от Новака иск к Ковтуну и Ковтун сядет за клевету».
Затем человек в форме полицейского заходит в гримерку политолога, просит его предъявить документы и вручает ему «повесточку». «Слава, а ты как думал: просто так, что ли, языком молоть? Все!» — говорит голос за кадром, пишет znak.com.
Ковтун быстро понял, что его разыгрывают, и пообещал хранить «повестку» у сердца. Соловьев в своем микроблоге написал: «Чуть не довели Ковтуна до инфаркта, но и реальный иск может ему прилететь».
Комментаторы мгновенно отреагировали: «Сколько будет стоить налогоплательщикам этот спектакль? Ещё на один Майбах?», «В последнее время, Ваша программа всё больше напоминает „Дом 2“».