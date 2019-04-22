Совет Федерации одобрил закон «о суверенном интернете» России

Совет Федерации одобрил закон о безопасной работе Рунета, который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Теперь он поступает на подпись президенту, сообщает РИА «Новости».

Проект призван защитить устойчивость интернета в России в случае возникновения угрозы его нормальной работе из-за рубежа. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.

Основная часть закона вступит в силу с 1 ноября 2019 года. За исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен — они заработают с 1 января 2021 года.