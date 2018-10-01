«Спасибо, господин Путин»: Порошенко поблагодарил российского президента в телеэфире

По словам украинского президента, 5 лет назад евроинтеграцию Украины поддерживали только 33 процента населения, а сейчас — 74 процента.
Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности.
Ранее украинский президент заявил, что страна защитилась на определенное время от требований России вернуть 3 млрд долларов. Долг перед Россией возник потому, что она в трудный для Украины момент в 2013 году выкупила ее облигации.