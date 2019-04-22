Справедливая Россия предложила объединиться левым силам, чтобы отстаивать права граждан

За последние годы десятки инициатив депутатов от Справедливой России отклонило парламентское большинство. Чтобы продвигать социальные законопроекты на федеральном и региональном уровнях, эсеры предложили объединиться близким по идеологии партиям, чтобы совместными усилиями решать проблемы и добиваться, чтобы Россия стала социальным государством.

Этим и другим вопросам были посвящены экспертные слушания «Перспективы объединения социально ориентированных политических сил с целью принятия пакета социальных законов». Они прошли в Барнауле 18 апреля по инициативе Справедливой России.

В мероприятии приняли участие депутаты, представители научного сообщества, других партий, политтехнологи: Секретарь Бюро Совета реготделения Анна Коваленко, руководитель фракции «СР» в краевом Заксобрании Александр Молотов, депутат АКЗС Владислав Вакаев, политолог Сергей Асеев, глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин, пока еще руководитель фракции КПРФ Максим Талдыкин и другие.

Вопрос назрел давно

В 2017—2019 годах «Единая Россия» заблокировала такие инициативы «СР», как возможность передать страховые пенсионные накопления по наследству родственникам умерших, внесение в трудовой стаж отпуска по уходу за ребенком до трех лет, комплексная поддержка людей, страдающих сахарным диабетом, а также идеи по поводу пенсионной реформы.

Экспертные слушания. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия.

Анна Коваленко,

Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии Справедливая Россия:

Получается, что законопроекты Справедливой России попросту не рассматриваются. Их поддерживают представители оппозиционных партий, но этого недостаточно, поскольку «Единая Россия» обладает конституционным большинством. Такая ситуация наблюдается и в Госдуме, и в АКЗС.

Депутаты напомнили, что 20 февраля в последнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин говорил, что деньги есть: федеральный и региональный бюджеты профицитные, средства нужно направлять на реализацию социальных инициатив, на борьбу с бедностью. «Но фактически мы не наблюдаем этого по сей день», — подчеркнула Анна Коваленко.

Чтобы бороться с этой ситуацией, эсеры предлагают создать мощный противовес — объединиться и увеличить представительство социалистов в федеральном и региональном парламентах.

Экспертные слушания. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия.

Анна Коваленко,

Cекретарь Бюро Совета регионального отделения партии Справедливая Россия:

Проблема социального неравенства является сегодня самой острой в российском обществе. Требование социально-экономической справедливости оказывается наиболее болезненным. Поэтому усилия власти, общественников и политических партий должны быть направлены на решение этой проблемы. Но по политическим мотивам, к сожалению, этого не происходит.

К чему пришли эксперты?

Как подчеркнул Александр Молотов, главная проблема оппозиции — разобщенность и незначительное представительство ее в органах власти. Именно поэтому большая часть тех законов, которые предлагает Справедливая Россия, так и остаются инициативами.

Депутат привел в пример законопроект о продлении выплаты детских пособий с 1,5 до 3 лет. «Абсурдная ситуация, когда в декрете можно находиться 3 года, а пособие в размере 40% от зарплаты платят только до 1,5 лет ребенка. Почему? Невозможно объяснить», — отметил Молотов.

Похожая ситуация складывается и с компенсацией расходов за аренду жилья для детей-сирот, которые долго стоят в очереди на квартиры. Депутаты предлагали платить таким людям компенсации. Однако поддержку своей инициативы не получили. На предложение ввести ежемесячные выплаты детям войны им сказали, что денег в бюджете на это нет.

Экспертные слушания. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия.

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Результатом этой истории является снижение доверия аудитории к институтам власти. Мы сами это видим. Наш народ не привык различать партии, фракции. Когда мы общаемся с населением, они говорят: «Вы же такие же, вы ничем не отличаетесь». Мы пытаемся объяснить, что все это происходит из-за того, что мы в меньшинстве. К сожалению, это сложный диалог.

Вторая проблема, по мнению Молотова, это кризис идеологии. У людей сейчас есть запрос на левые взгляды, и с этим согласны многие эксперты.

По словам депутата АКЗС Владислава Вакаева, сейчас в российском обществе формируется угроза создания партии бунта. Все больше людей готовы принимать участие в акциях протеста, многие не доверяют ни партиям, ни власти, с пессимизмом смотрят в будущее.

Экспертные слушания. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия.

На все это повлияли объективные экономические процессы: рост бедности и безработицы, расслоение общества, рост налоговой нагрузки. «Арбузом на торте» стала пенсионная реформа, подчеркнул Вакаев. И все это накладывается на отсутствие идеологической базы, поэтому у людей сформировался запрос на совершенно новое общество и на изменения, отметил эксперт. И «СР» готова предложить альтернативу радикальным настроениям путем объединения левых сил. Более того — уже есть те, кто готов к совместной работе.

«Я сейчас беспартийный человек, примкну к любому политическому субъекту, который сформирует повестку, скажет, что надо делать и каким образом власть перейдет к этому субъекту, который преследует интересы рабочего класса», — отметил Максим Талдыкин.

«Партия „Родина“ — за совместное дальнейшее движение. Мы на этом этапе поняли, что человеческий ресурс — это главное. Мы говорим „да“ тем процессам, которые будут происходить», — сказал Сергей Убраев, глава регионального отделения партии «Родина».

Кроме того, депутаты должны комплексно прорабатывать свои инициативы, опираться на гражданское общество и профсоюзные движения.

Экспертные слушания. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия. Экспертные слушания. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия. Экспертные слушания. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия.

Политолог Сергей Асеев считает, что оппозиционные партии должны активнее работать на местах. «Возврат доверия населения должен идти от локальных акций и ресурсов. Пока вы не займетесь реагированием в реальном времени на потребности районов, вы будете терять прямую коммуникацию и электоральный ресурс», — сказал эксперт.

С этим согласен и политтехнолог Андрей Некрасов: «С вашим опытом и статусом ваша партия может сделать больше на местах, поддерживая инициативы общества».

Владислав Вакаев,

депутат фракции «Справедливая Россия»:

Если мы в течение 10−15 лет не изменим политику, нас ждет страшная катастрофа. Я не хочу революции и поэтому бью тревогу.

По мнению Максима Талдыкина, любой патриот сегодня понимает, что в стране необходима смена курса: «Партия бунта не нужна, нужна партия выверенных действий. И когда люди поверят в нее, их интересы начнут претворяться в жизнь».

«По моим ощущения, путинская стабильность уходит, а что приходит ей на смену — непонятно. Если нестабильность придет, и не будет консолидированных политических групп, которые смогли бы сохраняя государство его трансформировать, то будет хуже», — считает кандидат юридических наук Константин Чепрасов.

Экспертные слушания. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия.

Среди проблем эксперты выделили конкурентность политической среды. Партий стало много, но за власть как боролись 4−8 партий, так и продолжают. Остальные «растаскивают» голоса оппозиционных партий. «В этих условиях, когда много партий играет на одной поляне, важно иметь возможность объединяться. Мы разработали законопроект о возможности создавать избирательные блоки. Я уверен, что левые силы, которым небезразлична судьба государства, граждан должны объединиться», — подытожил Молотов.