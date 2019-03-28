Стала известна дата приговора по делу Марии Бутиной

Арестованная в США Мария Бутина выполнила все условия сделки с американскими властями, рассказал ее адвокат Роберт Дрисколл. Как пишет Reuters , вынесение приговора назначено на 26 апреля.

Защита Бутиной намерена настаивать на приговоре со сроком, который она уже отбыла под стражей. Сейчас россиянка чувствует себя нормально.

Ранее адвокат Бутиной сообщал, что она сможет вернуться в Россию в марте-апреле 2019 года: вынесение вердикта ожидалось на заседании 26 февраля.

Уроженку Барнаула Марию Бутину задержали в США 15 июля. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

В декабре 2018-го девушка признала себя виновной в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Она пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

Марии грозит заключение до пяти лет либо штраф до 250 тыс. долларов. Ранее ее отец Валерий Бутин в интервью газете «Известия» сообщил, что долг перед ее адвокатами увеличился до 40 млн рублей. Семья запустила сайт для сбора средств на защиту девушки.

Мария Бутина с отцом Валерием Бутиным. Личная страничка Марии Бутиной в Facebook.

Российским спецслужбам ничего не известно об обвиненной властями США в шпионаже россиянке Марии Бутиной, сообщил президент РФ Владимир Путин 11 декабря 2018 года во время заседания Совета по правам человека (СПЧ).

«А вот эта девушка наша несчастная, Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает» — сказал Путин.

Кто такая Мария Бутина

Мария Бутина окончила АлтГУ в Барнауле, по образованию политолог. Она была самым молодым членом Общественной палаты Алтайского края. Девушка занималась продажей мебели, а затем неожиданно уехала в Москву.

В столице Бутина прославилась в качестве главы общественной организации «Право на оружие» — она развила бурную деятельность, ратуя за свободу россиян в плане приобретения оружия и раздавая интервью в качестве эксперта телеканалам.

Мария Бутина. www.facebook.com/mvbutina

Также Мария стала спецпомощником зампреда ЦБ Александра Торшина. Торшин до 2015 года был сенатором от Марий-Эл, а затем стал зампредом Центробанка. В апреле этого года его включили в санкционный список США.

Торшин и Бутина — единственные россияне, которые входят в попечительский совет РФ практической стрельбы, и одновременно являются пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA).

В августе 2016-го Мария Бутина отправилась учиться в один из университетов штата Вашингтон, округ Колумбия. Ей выдали студенческую визу.