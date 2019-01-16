«Черный металлург» Песков сравнил управление страной с доменной печью

Издание «Аргументы и факты» опубликовало вторую часть интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Пескова. В частности, официальный представитель Кремля рассказал о рабочем графике президента и сотрудников его аппарата.

По словам Пескова, президент — настоящий трудоголик со своим пониманием времени.

«Простой человек всю неделю ждет пятницы, выходных. А у Путина нет этого ощущения, потому что у него нет выходных. Воскресенье, конечно, отличается от понедельника, но всё зависит от ситуации. Управление страной — это как доменная печь, которую нельзя затушить. Это процесс, который идет постоянно и не зависит от времени суток. 10−11 вечера в Кремле — это разгар рабочего дня», — разоткровенничался пресс-секретарь главы государства.

Звонки и общение

Также Песков рассказал о внезапных звонках от Путина: «Бывало такое, когда происходили какие-то ЧП. Но, слава богу, бывало не так часто».

Официальный представитель Кремля рассказал об общении с президентом не только пресс-секретаря, но и других сотрудников аппарата президента (АП).

Так, Дмитрий Песков рассказал, что есть работники АП, которые общаются с Путиным чаще: «Например, когда идет работа с международной тематикой, рядом с президентом постоянно находятся сотрудники международного блока администрации».

Связь напрямую

В президентском кабинете есть система правительственной связи: министры, руководители администрации могут ей воспользоваться.

«Они могут напрямую выйти на президента, когда он находится на рабочем месте. Если кто-то хочет связаться с ним в другое время, то просьба докладывается через помощников и адъютантов», — рассказал Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Путин плавает каждый день по одному километру. Но если Путин находится в поездке, конечно, плавать не получается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ высказался о блоге «Усы Пескова» — юмора в последнее время стало меньше, чем раньше.