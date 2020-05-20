Стало известно, что скажет Виктор Томенко в своем отчете о делах Алтайского края

Экономика
- Индекс промышленного производства составил 101,2%.
- Собрано порядка 4,6 млн тонн зерна. Это выше среднепятилетнего значения.
- На развитие выделили более 115 млрд рублей инвестиций.
- Объем валового регионального продукта оценивается в размере около 570 млрд рублей с темпом роста в сопоставимых ценах 100,4%.
- Уровень безработицы составил 1,5% к численности рабочей силы.
- Реальные зарплаты выросли на 4,8%.
- Доходы консолидированного бюджета края увеличились на 6%.
Программы развития
- Подготовили и приняли законопроект по стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.
- Разработали индивидуальную программа социально-экономического развития Алтайского края на 2020−2024 годы. Объем финансирования из федерального бюджета на 2020−2024 годы на нее составит 5 млрд рублей.
- Утвердили 52 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов. На их реализацию из всех источников финансирования направили 16,4 млрд рублей.
Поддержка населения
- Меры социальной поддержки жителям Алтайского края составили более 22 млрд рублей.
- Закончили строительство нового корпуса реабилитационного центра «Журавлики».
- Финансирование социально ориентированных НКО выросло в 2,5 раза.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.
Здравоохранение
- Ввели в эксплуатацию 17 ФАПов.
- Начали строительство поликлинического отделения Алтайской ЦРБ, новой поликлиники в Барнауле, подготовили проект на строительство поликлиник в селе Советское и Ребрихе.
- Отремонтировали 17 детских поликлиник и поликлинических отделений.
- Меняется формат работы межрайонных медицинских центров в Бийске, Рубцовске, Алейске, Славгороде, Камне-на-Оби и Заринске.
- Завершили создание единой диспетчерской скорой медицинской помощи.
- Открыли центр амбулаторной онкологической помощи.
- По программе «Земский доктор/сельский фельдшер» в 2019 году выплаты получили 70 врачей и 40 фельдшеров.
Образование
- В дошкольных учреждениях создали 2515 мест, в общеобразовательных организациях — 940 новых мест.
- Школьный автопарк пополнился 72 новыми автобусами.
- Дети с ограниченными возможностями здоровья начали получать бесплатное двухразовое горячее питание.
- Первый мобильный технопарк «Кванториум» начал работу с детьми из отдаленных районов края.
День знаний в Барнауле. Школа № 55.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Культура
- Строили и ремонтировали 94 объекта культуры Алтайского края. В том числе продолжается стройка Алтайского государственного художественного музея и театра кукол «Сказка». Капитально отремонтировали Рубцовский драматический театр.
- Сдали многоквартирный жилой дом для работников культуры в Барнауле.
Спорт
- В 2019 году в Алтайском крае провели более 800 спортивных мероприятий.
- Построили и отремонтировали 14 спортивных объектов. Начали строительство обводного канала.
- Оборудование для создания малых спортивных площадок отправили в 25 районов.
Телевидение. Пульт.
СС0
Цифровизация
- Для 592 социально значимых объектов региона дали доступ в интернет.
- Алтайский край перешел на цифровое телевидение.
Село
- Общая сумма средств, направленных на развитие сельского хозяйства края составила около 4,7 млрд рублей, в том числе около 1,2 млрд рублей — из краевого бюджета.
- Объем средств на социальное и инженерное обустройство сельских территорий увеличился в 2,1 раза в сравнении с 2018 годом и составил около 2 млрд рублей.
- Жилищные условия улучшили 718 сельских семей.
Промышленность
- Предприятия промышленности отгрузили продукции на сумму 398,8 млрд рублей.
- Заработал Павловский деревообрабатывающий комбинат, технопарк «Юг Алтая», производственный комплекс по выпуску лекарственных препаратов «Эвалар». В результате создано более 630 рабочих мест.
Завод.
СС0
Инвестиции и бизнес
- Фонд развития Алтайского края докапитализировали до 550 млн рублей.
- Заключили соглашения с новыми резидентами ТОСЭР в Новоалтайске и Заринске.
- По итогам года действующими резидентами ТОСЭР в проекты направили 361 млн рублей инвестиций и создано 314 рабочих мест.
- На 22 предприятиях Алтайского края началась реализация мероприятий нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
- Расширили линейку продуктов Алтайского фонда микрозаймов и перечень льготных категорий получателей, увеличен максимальный размер займа до 5 млн рублей.
- Для предпринимателей в моногородах края начала действовать льготная процентная ставка.
- Объем гарантийной поддержки увеличился в 1,6 раза.
- 60 предприятий края получили компенсацию на транспортировку продукции на сумму 245,8 млн рублей.
Дороги
- На 23% выросли объемы финансирования работ по развитию дорожной инфраструктуры.
- Построено, реконструировано, отремонтировано и приведено в нормативное состояние 929,8 км автомобильных дорог и 13 мостов.
Строительство
- Ввели 757,7 тыс. кв. метров жилья.
- Благоустроено 315 территорий.
Отчет губернатора о работе регионального правительства пройдет 28 мая в рамках сессии АКЗС.