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Стало известно, кого скорее всего назначат прокурором Алтайского края

13 декабря в краевое заксобрание поступило представление генпрокурора России Юрия Чайки о согласовании кандидатуры Александра Руднева для назначения на должность прокурора Алтайского края, сообщает сайт регионального парламента.

Александр Руднев
Александр Руднев
www.volgoproc.ru

Рудневу 44 года. В прокуратуре служит с 1996 года.

Он начинал помощником Алтайского межрайонного природоохранного прокурора, затем работал зампрокурора Алтайского района, потом прокурором Быстроистокского, Павловского районов. С 2007 по 2010 годы был начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Алтайского края. С 2010 года — первый заместитель прокурора Волгоградской области.

По закону кандидатура прокурора должна согласовываться с парламентом региона и губернатором. Заксобрание рассмотрит представление на ближайшей сессии 20 декабря.

Напомним, прежнего прокурора Якова Хорошева, проработавшего в крае 9 лет, в ноябре утвердили прокурором Новосибирской области.

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