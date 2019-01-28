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28 января
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Политика
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Стало известно о главной цели Путина

Приоритетной задачей для президента РФ Владимира Путина остается рост благосостояния населения страны, рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Первично для него — люди и то, что можно сделать для повышения их благосостояния. Это, может быть, звучит высокопарно, но все подчинено именно этой цели», — сказал официальный представитель Кремля.

Несмотря на острую геополитическую ситуацию, президент обращает внимание прежде всего на внутренние проблемы, подчеркнул Песков. Также он отметил, что результаты работы лидера страны можно будет увидеть к окончанию его полномочий, сообщает «Царьград».

Ранее президент отмечал, что главной задачей считает обеспечение достойного уровня жизни россиян, пишет ura.ru. Говоря о реализации национальных проектов, Путин призывал правительство «не засыпать на ходу» и думать о благополучии народа, напоминает агентство Nation News.

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