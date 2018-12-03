Стало известно, кто должен возглавить новое министерство спорта на Алтае

Министром спорта Алтайского края с большой долей вероятности может стать Алексей Перфильев, возглавляющий региональную федерацию настольного тенниса. Об этом сообщили источники altapress.ru в правительстве. Перфильев не стал комментировать altapress.ru свое возможное назначение, сказав лишь, что является таким же кандидатом, как и все остальные.

Алексей Перфильев рассказал, что сейчас возвращается с соревнований и находится Москве. В Барнауле он планирует быть к среде, 5 декабря.

Ранее источники в правительстве Алтайского края сообщали altapress.ru, что лонг-лист потенциальных кандидатов в министры спорта региона довольно обширный.

Алексей Перфильев Алтайский спорт

Среди них назывались руководитель Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, директор спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Обь» Александр Звягинцев и даже экс-начальник управления спорта Владимир Альт.

Что известно о Алексее Перфильеве

Алексей Перфильев родился в 1976 году. В 2015 году его включили в кадровый резерв администрации Барнаула на должность директор городского ДЮСШ № 7. Согласно документу, на тот момент Перфильев был директором по развитию инвестиционной финансовой группы «Алталиа».

По данным картотеки «За честный бизнес», сейчас Алексей Перфильев является соучредителем центрального спортивного клуба «Алтай», располагающегося на улице Шумакова в Барнауле.

Что касается самой федерации настольного тенниса, то, по словам Перфильева, она находится на перерегистрации. С 2019 года она будет вновь оформлена.