Стало известно, кто должен возглавить новое министерство спорта на Алтае

Алексей Перфильев рассказал, что сейчас возвращается с соревнований и находится Москве. В Барнауле он планирует быть к среде, 5 декабря.
Ранее источники в правительстве Алтайского края сообщали altapress.ru, что лонг-лист потенциальных кандидатов в министры спорта региона довольно обширный.
Среди них назывались руководитель Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, директор спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Обь» Александр Звягинцев и даже экс-начальник управления спорта Владимир Альт.
Что известно о Алексее Перфильеве
Алексей Перфильев родился в 1976 году. В 2015 году его включили в кадровый резерв администрации Барнаула на должность директор городского ДЮСШ № 7. Согласно документу, на тот момент Перфильев был директором по развитию инвестиционной финансовой группы «Алталиа».
По данным картотеки «За честный бизнес», сейчас Алексей Перфильев является соучредителем центрального спортивного клуба «Алтай», располагающегося на улице Шумакова в Барнауле.
Что касается самой федерации настольного тенниса, то, по словам Перфильева, она находится на перерегистрации. С 2019 года она будет вновь оформлена.