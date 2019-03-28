Суд стал на сторону прокурора в деле о досрочном прекращении полномочий 5 депутатов Барнаульской гордумы

Центральный райсуд Барнаула частично удовлетворил требования прокурора к Барнаульской гордуме (БГД), связанные с непринятием представительным органом решения о досрочном прекращении полномочий пяти депутатов. Информация об этом опубликована в карточке судебного процесса 27 марта — в день, когда состоялось последнее заседание райсуда.

Что требовал прокурор

Прокурор Барнаула требовал признать незаконным бездействие БГД, выразившееся в непринятии решения о досрочном прекращении полномочий ряда депутатов БГД седьмого созыва. Кроме того, он требовал обязать гордуму рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий этих депутатов и сообщить ему об исполнении решения.

Изначально требования были выдвинуты к 14 депутатам, допустившим нарушения при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах не имущественного характера. В дальнейшем претензии к девяти депутатам сняли.

В итоге суд рассматривал требования, касающиеся пяти человек: справоросса Егора Банщикова и единороссов Вячеслава Перерядова (он руководитель фракции «ЕР»), Александра Лисицына, Алексея Меркулова и Марата Жумадилова. Именно эти пять депутатов, а также сама БГД указаны в деле в качестве административных ответчиков.

Что решил суд

27 марта суд частично удовлетворил требования прокурора. Однако пока неясно, какие именно требования, так как решение суда в полном виде еще не изготовлено.

Один из источников в БГД предположил, что суд, вероятно, признал незаконным бездействие гордумы, не принявшей решение о досрочном прекращении полномочий депутатов. Но другой сказал, что суд обязал гордуму рассмотреть вопрос о лишении мандатов. В любом случае, решение не в пользу гордумы.

Помощник судьи Марии Овсянниковой, которая вела процесс, отказался уточнить результаты судебного процесса, сказав, что не уполномочен давать разъяснения и он «не пресс-секретарь судьи». Напомним, заседания суда шли в закрытом от прессы режиме, против открытости были представитель БГД и сами депутаты.

Ожидается, что решение с мотивировочной частью будет изготовлено 1 апреля. После того, как в БГД с ним ознакомятся, там определятся, как поступить дальше, обжаловать его или нет.

Что это означает

Пока решение в законную силу не вступило. Если в дальнейшем БГД не удастся его оспорить в вышестоящей инстанции, ей, возможно, придется лишить депутатов мандатов.

Из всех пяти депутатов, по которым вынесено решение, большинство (четверо, и это единороссы) избраны по одномандатным округам и, следовательно, не исключено назначение довыборов.

А вот Егор Банщиков избран по списку. В данном случае нет необходимости проводить довыборы, пояснил источник в БГД. Справороссы передадут мандат другому кандидату, участвовавшему в выборах в 2017 году.

Из-за чего сыр-бор

Закон, требующий от депутатов ежегодно предоставлять декларации, относится к числу антикоррупционных. Сведения эти не только предоставляются, но и официально публикуются. И они должны быть точными.

Однако 14 из 40 депутатов БГД предоставили недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах за 2017 год.

В дальнейшем выяснилось, что у восьми депутатов нарушения несущественные. А депутат Александр Тайчер, к декларации которого тоже поначалу были претензии, не должен был предоставлять декларацию за 2017 год, так как получил статус депутата лишь в январе 2018 года.

За неточности в декларациях депутатов муниципального уровня нарушителям грозит досрочное прекращение полномочий. Хотя многие эксперты считают такое требование избыточным, именно такое последствие предусмотрено документом, принятым самими же депутатами БГД в 2015 году. Даже если ошибки в декларациях совершены неумышленно.

Факт

В Барнаульской гордуме 40 депутатов.