«Таких планов нет». В Кремле отказались передавать Японии Курильские острова

Россия вряд ли будет передавать Японии Курильские острова — таких планов нет, заявляет РБК со ссылкой на свои источники. В Кремле считают, что выдвинутые Москвой условия передачи спорных территорий окажутся невыполнимы для Токио.

Какие условия выдвигает Россия

Переговоры по вопросу заключения мирного договора между Россией и Японией активизировались в конце 2018 года. Эта тема поднималась, в частности, на январской встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно, а затем на переговорах в Москве между Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В июне президент России должен посетить саммит «Двадцатки» в Осаке, где тему мирного договора могут снова поднять. Но вероятность подписания соглашений в рамках мирного договора на этом собрании мала.

Прямо отказывать Японии в передаче островов российские власти «не хотят из соображений дипломатии», поясняет источник РБК в Кремле. Власти РФ хотят выдвинуть такие условия перемирия, на которые японская сторона не пойдет.

Курильские острова. admkurilsk.tmweb.ru

Первое — заключить мирный договор на основе декларации 1956 года. ​​Глава МИДа Сергей Лавров ранее пояснял, что это означает необходимость признания японской стороной результатов Второй мировой войны «во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая острова Малой Курильской гряды». Второе условие — гарантии неразмещения на островах в случае их передачи американских военных баз.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов уверен, что подвижек по этому вопросу не будет ни в июне, ни за время премьерства Абэ, чьи полномочия истекают в 2021 году.

Зачем Япония просит Курилы назад

Японская сторона начала подогревать ожидания по поводу возможности компромисса на рубеже 2018 и 2019 годов. В начале января премьер-министр Абэ поклялся на могиле отца, что приложит все усилия для заключения мирного договора с Россией.

Курильские острова. admkurilsk.tmweb.ru

Однако Москва осадила японского посла, когда в Токио пытались форсировать диалог. После этого начали звучать российские заявления, что договоренностей не последует, пока Япония не признает итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми островами.

Японцы считают Курилы своими землями и вряд ли пойдут на признание, что острова в настоящее время принадлежат другому государству, — этого им не позволит их менталитет, объясняет источник, близкий к МИДу.

В 19 веке острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир были закреплены за Японией, а Сахалин оставался в совместном владении с Россией. Через 20 лет, в 1875 году, стороны заключили Петербургский договор — по нему Япония отказалась от претензий на Сахалин, получив взамен все Курильские острова.

Карта южных Курильских островов. commons.wikimedia.org , СС0

Курильские острова вернулись во владения СССР после Второй мировой войны. Это было главным условием для вступления в войну с Японией. Японцы считают, что передача островов была некорректной, так как страна никогда не захватывала Южные Курилы. Кроме того, нападая на Японию, СССР нарушил пакт о нейтралитете, заключенный между странами в 1941 году.

Принадлежность Южно-Курильских островов для Токио — вопрос престижа, объяснял ранее в разговоре с РБК бывший посол России в Японии Александр Панов.

Остров Итуруп , Курилы. Спутниковый снимок , СС0

Что думают россияне по поводу передачи островов

В январе ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к передаче Курильских островов. Против высказались 77% граждан. О возможности передачи островов Японии высказались 14% россиян.

Аналогичный опрос был проведен и среди жителей Курил. 93% из них заявили, что считают требование о передаче островов неприемлемым. 89% считают, что Россия не должна передавать Японии ни один из островов.

Политолог Алексей Макаркин уверен, что в российском обществе есть страх, что если отдать два острова, то японцы потребуют остальные. А если отдать остальные, то потребуют и Сахалин, а затем Германия предъявит претензии на Калининград. Для российских граждан итоги Второй мировой войны принципиально важны.