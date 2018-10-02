Телеведущий Дмитрий Киселев пожаловался в полицию на автора скандальной статьи о его вилле в Крыму

Гендиректор агентства «Россия сегодня» и известный телеведущий Дмитрий Киселев обвинил автора статьи о его вилле Владимира Мазурина в вымогательстве и написал заявление в полицию. На это он пошел после скандальной публикации о реконструкции его дома в Коктебеле, сообщает «Коммерсантъ».