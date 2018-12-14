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Политика
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Телеведущий Киселев решил взять на работу украинскую журналистку

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что агентство готово взять на работу украинскую журналистку Елену Бойко, которая известна критикой Петра Порошенко.

Дмитрий Киселев.
Дмитрий Киселев.
www.youtube.com

При этом отметил, что выдворять ее из России беспринципно.

«Это не та ситуация, когда российское государство может позволить себе опираться на формальности в ущерб гуманизму. На примере нашего коллеги Кирилла Вышинского мы знаем, сколь жестоко режим Порошенко расправляется с оппозиционными журналистами», — заявил он РИА Новости.

Ранее Преображенский суд Москвы признал журналистку виновной в нарушении режима пребывания в России и постановил выдворить ее за пределы страны. До этого момента Бойко будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Во время судебного заседания Бойко заявила, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело, и она не может вернуться обратно. Также, по ее словам, в политическом убежище в России ей отказали, пишет bfm.ru.

Ее адвокат уже заявил, что обжалует решение о выдворении из России.

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