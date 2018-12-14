Телеведущий Киселев решил взять на работу украинскую журналистку

При этом отметил, что выдворять ее из России беспринципно.
«Это не та ситуация, когда российское государство может позволить себе опираться на формальности в ущерб гуманизму. На примере нашего коллеги Кирилла Вышинского мы знаем, сколь жестоко режим Порошенко расправляется с оппозиционными журналистами», — заявил он РИА Новости.
Ранее Преображенский суд Москвы признал журналистку виновной в нарушении режима пребывания в России и постановил выдворить ее за пределы страны. До этого момента Бойко будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.
Во время судебного заседания Бойко заявила, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело, и она не может вернуться обратно. Также, по ее словам, в политическом убежище в России ей отказали, пишет bfm.ru.
Ее адвокат уже заявил, что обжалует решение о выдворении из России.