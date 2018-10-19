Телеведущий Соловьев призвал отменить мораторий на смертную казнь в России

Телеведущий Владимир Соловьев предложил отменить мораторий на смертную казнь в России. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Вести FM».

«Смертную казнь давно пора возвращать», — сказал Соловьев во время обсуждения стрельбы в керченском политехническом колледже. По его словам, введению такого наказания должны предшествовать «принципиальные изменения судебной системы».

«При более широком внедрении суда присяжных. Должна быть многоэтапность», — пояснил журналист.

Соловьев отметил, что для отмены моратория на смертную казнь России необходимо выйти из Совета Европы и прекратить «все эти игры».

По его мнению, Юго-Восточной Азии удалось справиться с проблемой наркоторговли именно благодаря высшей мере наказания, пишет РИА Новости.

17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа прогремел взрыв. 21 человек погиб, десятки пострадали, пятеро в коме. Выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент.