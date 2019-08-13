«Тещу называю мамой»: Виктор Томенко поделился со СМИ новыми подробностями личной жизни

Губернатор Алтайского края называет свою тещу мамой, его предки были из Белоруссии и Крыма, а профессиональным спортсменом он не стал потому, что ему не хватило природных данных. Об этом Томенко рассказал журналистам во время встречи на пресс-туре «Алтайские ОБЬятия» 10 августа.

Гаджеты помогают общаться с семьей

Виктор Томенко рассказал, что любит свою тещу и называет ее мамой.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Мы с женой поженились, когда нам было по 19 лет, а познакомились примерно за год до этого. Мы для своих родителей — дети. Понятия «мама» и «папа» перемешаны. Бывает людям сложно общаться. Наши родители своих называли на «вы» и по имени-отчеству. Но у нас так сложилось, что они нас вырастили, все в нас вложили. И мы, что должны были, отдавали и продолжаем отдавать. Своих родителей и маму жены, нашу маму, я уже не видел, получается, чуть больше двух лет (все они живут в Краснодарском крае — прим. ред). И если у меня появятся свободные дни, нет вопроса, чем заняться — я хочу увидеться с ними. Конечно, эти штуки (показывает на смартфон) сильно помогают. Моя мама 1947 года рождения, она все это освоила.

Томенко также отметил, что с семьей он часто общается с помощью гаджетов, потому что плотный рабочий график не позволяет ему проводить много времени дома.

По его словам, в таком режиме сложно поддерживать отношения с близкими: «Самое главное — надо любить их, и чтобы они тебя тоже любили». А еще чтобы было, что сказать друг другу даже через видеозвонок.

Виктор Томенко Анна Зайкова

Не фанат меда и рыбалки

Виктор Томенко признался, что он не большой поклонник рыбалки, хотя понимает тех, кто на нее «конкретно подсел». Губернатор рассматривает рыбалку, скорее, как способ провести время с друзьями и семьей.

Самая вкусная уха, по его мнению, — та, которую варишь сам из только что пойманной рыбы. Губернатор любит травяной чай, а мед хоть и тоже любит, но «не фанат».

Кстати, на Обь Томенко в первый раз вышел с журналистами пресс-тура. До этого он был только на ее берегу.

Отдыхать на море губернатор любит, но только «несколько дней». Он сказал, что моря в его детстве было достаточно, потому что его предки по папиной линии — из Крыма (по маминой — из Белоруссии).

«Тренер сказал: у вас нет будущего»

Томенко поделился историей о том, как умерла его мечта стать профессиональным спортсменом.

Виктор Томенко Анна Зайкова

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

В детстве я думал, что ничем другим заниматься не буду, кроме спорта. Думал, стану профессионально играть в баскетбол. Мы были большие фанаты этого дела почти до самого окончания школы. Я был отличник в школе, но особо не учился. Не участвовал в олимпиадах, кружках. Все пятерки мне были нужны, чтобы школа не мешала заниматься баскетболом. Мы тренировались по четыре-пять часов в день. А в летнем спортивном лагере — по 8,5 часов в день. Тренер писал задания для самостоятельной работы, и две тренировки были командные. Интересное было детство. Перед самым окончанием школы тренер нас собрал (он был заслуженным тренером России) и сказал: «Ребята, вы все молодцы, но вот у этого с его 202 см роста есть будущее, а вы давайте прекращайте так часто ходить на тренировки. Ходите раза три в неделю для поддержания формы — это вам в жизни пригодится. А так займитесь учебой, определяйтесь с будущим. Спортсменами вы не станете». Я помню, как это резануло. Мы реально жили спортом. Представьте, я в советской стране нашел справочник об американском баскетболе и выучил наизусть всех игроков, даты рождения, рост, вес. У меня рост 181 см, но при отборе в профессиональный спорт многое влияет. В баскетбол играют люди и поменьше, но тогда у тебя должны быть выдающиеся спортивные физические данные. Не только умная голова и технические навыки — это все можно развить.

Анекдот про Ленина от Виктора Томенко

В финале встречи губернатор рассказал журналистам анекдот.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: