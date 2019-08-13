«Тещу называю мамой»: Виктор Томенко поделился со СМИ новыми подробностями личной жизни

Гаджеты помогают общаться с семьей
Виктор Томенко рассказал, что любит свою тещу и называет ее мамой.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Мы с женой поженились, когда нам было по 19 лет, а познакомились примерно за год до этого. Мы для своих родителей — дети. Понятия «мама» и «папа» перемешаны. Бывает людям сложно общаться. Наши родители своих называли на «вы» и по имени-отчеству. Но у нас так сложилось, что они нас вырастили, все в нас вложили. И мы, что должны были, отдавали и продолжаем отдавать.
Своих родителей и маму жены, нашу маму, я уже не видел, получается, чуть больше двух лет (все они живут в Краснодарском крае — прим. ред). И если у меня появятся свободные дни, нет вопроса, чем заняться — я хочу увидеться с ними. Конечно, эти штуки (показывает на смартфон) сильно помогают. Моя мама 1947 года рождения, она все это освоила.
Томенко также отметил, что с семьей он часто общается с помощью гаджетов, потому что плотный рабочий график не позволяет ему проводить много времени дома.
По его словам, в таком режиме сложно поддерживать отношения с близкими: «Самое главное — надо любить их, и чтобы они тебя тоже любили». А еще чтобы было, что сказать друг другу даже через видеозвонок.
Не фанат меда и рыбалки
Виктор Томенко признался, что он не большой поклонник рыбалки, хотя понимает тех, кто на нее «конкретно подсел». Губернатор рассматривает рыбалку, скорее, как способ провести время с друзьями и семьей.
Самая вкусная уха, по его мнению, — та, которую варишь сам из только что пойманной рыбы. Губернатор любит травяной чай, а мед хоть и тоже любит, но «не фанат».
Кстати, на Обь Томенко в первый раз вышел с журналистами пресс-тура. До этого он был только на ее берегу.
Отдыхать на море губернатор любит, но только «несколько дней». Он сказал, что моря в его детстве было достаточно, потому что его предки по папиной линии — из Крыма (по маминой — из Белоруссии).
«Тренер сказал: у вас нет будущего»
Томенко поделился историей о том, как умерла его мечта стать профессиональным спортсменом.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
В детстве я думал, что ничем другим заниматься не буду, кроме спорта. Думал, стану профессионально играть в баскетбол. Мы были большие фанаты этого дела почти до самого окончания школы.
Я был отличник в школе, но особо не учился. Не участвовал в олимпиадах, кружках. Все пятерки мне были нужны, чтобы школа не мешала заниматься баскетболом.
Мы тренировались по четыре-пять часов в день. А в летнем спортивном лагере — по 8,5 часов в день. Тренер писал задания для самостоятельной работы, и две тренировки были командные. Интересное было детство.
Перед самым окончанием школы тренер нас собрал (он был заслуженным тренером России) и сказал: «Ребята, вы все молодцы, но вот у этого с его 202 см роста есть будущее, а вы давайте прекращайте так часто ходить на тренировки. Ходите раза три в неделю для поддержания формы — это вам в жизни пригодится. А так займитесь учебой, определяйтесь с будущим. Спортсменами вы не станете».
Я помню, как это резануло. Мы реально жили спортом. Представьте, я в советской стране нашел справочник об американском баскетболе и выучил наизусть всех игроков, даты рождения, рост, вес.
У меня рост 181 см, но при отборе в профессиональный спорт многое влияет. В баскетбол играют люди и поменьше, но тогда у тебя должны быть выдающиеся спортивные физические данные. Не только умная голова и технические навыки — это все можно развить.
Анекдот про Ленина от Виктора Томенко
В финале встречи губернатор рассказал журналистам анекдот.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Ленин влез на броневик на Финляндском вокзале (Санкт-Петербург). Толпа закричала: «Леннон! Леннон!». Он в ответ: «Товарищи, я не Леннон, я Ленин!». А толпа качает: «Леннон! Леннон!». Он снова: «Товарищи, я не Леннон, я Леннин!». Люди не останавливаются: «Леннон, Леннон!». «Да и бог с вами, — сказал Ленин и запел Yesterday…».