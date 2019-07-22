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23 июля 13°C

Тест. Кто это сказал — рэпер или алтайский чиновник?

Журнал Maxim составил топ одиозных цитат политиков. На первом месте в рейтинге оказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, обойдя даже Владимира Путина. Многие региональные чиновники «не отстают» от губернатора: их острым высказываниям могут позавидовать даже рэп-исполнители. Altapress.ru предлагает проверить, сможете ли вы угадать, кому принадлежат 12 ярких цитат — российским рэперам или алтайским чиновникам.

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