Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 декабря -29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
25

«Ты мне больше не подруга». Украинская Рада прекратила действие Договора о дружбе с Россией

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает «Интерфакс». Неотложный законопроект вносил на рассмотрение Петр Порошенко.

Россия и Украина.
Россия и Украина.
Открытые источники.

За законопроект единогласно проголосовали 277 депутатов при необходимых 226.

Согласно принятому документу, действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет прекращено 1 апреля 2019 года.

В сентябре Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о прекращении действия договора. Позже МИД сртаны направил в Москву уведомление о непродлении договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года. В конце 2008-го документ был автоматически продлен еще на 10 лет — до 1 апреля 2019-го, пишет «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что Украина хочет полностью пересмотреть всю двустороннюю договорно-правовую базу с Россией, отказавшись от всех соглашений, заключенных до 2014 года. Всего договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость