25 августа 28°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Тысячи афганцев пытаются улететь из Кабула, в аэропорту начался пожар

Тысячи беженцев пытаются оттуда покинуть Афганистан после прихода к власти «Талибана» (признана террористической и запрещена в РФ). В аэропорту Кабула начался пожар.

Афганистан, горы.
Афганистан, горы.
СС0

Причины возгорания пока не сообщаются.

С момента захвата власти талибами жители Афганистана массово пытаются покинуть страну. Сделать это можно только воздушным транспортом, так как «Талибан» контролирует все сухопутные погранпосты. В ночь на 16 августа толпы афганцев выбегали на взлетную полосу в аэропорту, пытаясь улететь из страны. Несколько человек зацепились за шасси взлетающего самолета и разбились, пишет polit.ru.

По данным Европарламента, в стране 18 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Российский посол Дмитрий Жирнов также говорил, что граждане РФ афганского происхождения обращаются в посольство России в Кабуле и просят доставить их в Россию. В посольство РФ в Кабуле обратились около 400 афганцев, имеющих российское гражданство с просьбой помочь им выехать из страны.

Между тем президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности проникновения в РФ талибов. Он заявил, что Россия совместно со странами Запада будет делать все, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане.

Президент отметил, что нельзя допустить, чтобы под видом беженцев в Россию проникли боевики из Афганистана.

«Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики какие-то опять появились… Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х и в середине двухтысячных годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе», — убежден Путин.

22 августа в Кабуле аэропорт закрылся на 48 часов. За это время планировалось эвакуировать тех, кто уже находится на его территории.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость