Томенко назначил министра финансов до того, как придется спрашивать разрешения на это у депутатов

Данил Ситников родился в 1976 году в Барнауле. В 1998 году окончил Алтайскую академию экономики и права, финансист. В минфине работает с 1999 года, заместителем главы ведомства — с июля 2015 года.
Напомним, 9 апреля Виктор Томенко внес в краевое заксобрание пакет поправок, согласно которым в будущем губернатор должен будет получить одобрение депутатов на назначение министров финансов и экономического развития.
Однако глава регионального минэкономразвития уж назначен, это Павел Дитятев. Теперь официально пост занял и Данил Ситников. Соответственно, в случае, если депутаты утвердят предложения Томенко, то воспользоваться ими смогут только при назначении будущих министров.