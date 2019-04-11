Томенко назначил министра финансов до того, как придется спрашивать разрешения на это у депутатов

10 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил министром финансов и вице-премьером Данила Ситникова, который после ухода с поста Владимира Притупова временно исполнял обязанности, сообщает пресс-служба правительства. Глава региона сделал это на следующий день после того, как сам же предложил в будущем спрашивать разрешения у депутатов на такие назначения.

Данил Ситников родился в 1976 году в Барнауле. В 1998 году окончил Алтайскую академию экономики и права, финансист. В минфине работает с 1999 года, заместителем главы ведомства — с июля 2015 года.

Напомним, 9 апреля Виктор Томенко внес в краевое заксобрание пакет поправок, согласно которым в будущем губернатор должен будет получить одобрение депутатов на назначение министров финансов и экономического развития.

Однако глава регионального минэкономразвития уж назначен, это Павел Дитятев. Теперь официально пост занял и Данил Ситников. Соответственно, в случае, если депутаты утвердят предложения Томенко, то воспользоваться ими смогут только при назначении будущих министров.