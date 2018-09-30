Трамп: «Мы с Ким Чен Ыном влюбились друг в друга»

Дональд Трамп заявил, что за время его нахождения у власти отношения США с Северной Кореей заметно улучшились. На выступлении перед своими сторонниками в Западной Вирджинии он в шутку заявил, что они с Ким Чен Ыном «влюбились друг в друга» и стали друзьями по переписке, сообщает CNN.