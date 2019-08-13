Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Трамп заявил, что США «многое узнали» из взрыва на полигоне под Архангельском

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области, который произошел 8 августа. В своем Twitter Трамп сообщил, что Вашингтон «многое узнал», пишет RT.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
donaldjtrump.com

«США многое узнали из-за неудачного ракетного взрыва в России. У нас есть похожие, хотя и более современные технологии. Российский взрыв Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо», — написал президент США.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в разведке США писала о том, что взрыв в Архангельской области может быть связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», отмечает Znak.

Напомним, ЧП произошло 8 августа в 30 км от Северодвинска. На военном объекте при испытании жидкостного реактивного двигателя прогремел взрыв, в результате два человека погибли и шесть получили ранения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость