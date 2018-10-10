Центризбирком изменит протокол по итогам выборов президента РФ

«О серьезном пересмотре результатов выборов речь не идет. Вопрос будет рассматриваться в связи с тем, что завершились судебные разбирательства по итогам голосования», — пояснили в Центризбиркоме.

Президента РФ Владимира Путина переизбрали на второй срок с 76,69% голосов избирателей. Второе место по итогам выборов занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,77%.

Итоги голосования отменили на некоторых участках в связи с нарушениями до подписания итогового протокола, пишет polit.ru. На четырех избирательных участках в Московской и Калининградской областях итоги выборов признаны недействительными судебными решениями.

18 марта в России прошли выборы главы государства. В истории современной России президенты вступали в должность семь раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.

В апреле глава Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ.