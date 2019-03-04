«Тупая месть»: российского посла в Великобритании обвинили в шпионаже

Посол России в Лондоне ждет извинений от газеты The Mail on Sunday за клевету в свой адрес. Издание выступило с утверждениями о том, что Александр Яковенко якобы был агентом советской разведки в 80-х годах, когда работал в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке.

Российское посольство предоставило ТАСС копию письма главному редактору британского издания. В нем ведомство утверждает, что информация о высылке посла из Нью-Йорка за шпионаж не соответствует действительности. Александр Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981 по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки.

Посольство также опровергло информацию о награждении Яковенко госнаградой за «шпионскую деятельность». Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени он получил за успешное проведение переговоров по запуску Международной космической станции с участием России, США, стран ЕС, Канады и Японии.

«Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений», — говорится в послании. В ведомстве отметили, что эту публикация в британской прессе появилась накануне годовщины инцидента в Солсбери.

«Посольство призывает британское правительство снять завесу секретности с хода расследования, дать возможность встретиться с российскими гражданами и прекратить грубую антироссийскую кампанию», — официально заявили в посольстве.

Ведомство также подготовило доклад «Солсбери: вопросы без ответов», приуроченный к годовщине инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В материале приводится хронология событий и действия сторон после инцидента, международная реакция и ход расследования, а также дипломатическая переписка между Россией и Великобританией. Авторы доклада отдельно обратили внимание внимание на пробелы и нестыковки в позиции Лондона по делу Скрипалей, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

Что сказала Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала британских журналистов «дурно образованными» и «плохо воспитанными» «пропагандистами». Этот фейк, по ее мнению, распространили для того, чтобы отвлечь общественность от главного вопроса: «Что случилось в Солсбери 4 марта 2018 года?».

«Вот вам и тупая месть — попытаться сделать из посла шпиона. Тактика не новая и очень глупая», — написала на своей странице в Facebook Захарова.

Что случилось в Солсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в британском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Специалисты из химической лаборатории страны не смогли точно установить происхождение вещества. Тем не менее, Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Впоследствии британская прокуратура сообщила, что двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — предъявили обвинения. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их сотрудниками ГРУ.

Кремль подчеркивал, что заявления о причастности к отравлению высшего руководства России недопустимы. Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу.