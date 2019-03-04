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Политика

Медведев заявил о нарушениях в предвыборной кампании на Украине

Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом. Об этом заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд».

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
Правительство России, vk.com/gov

Медведев сказал, что запрет российским наблюдателям следить за выборами на Украине говорит о том, что властям в Киеве есть что скрывать.

Глава правительства добавил, что из-за грязной избирательной кампании на Украине в Москве пока не видят, с кем в Киеве можно в будущем вести диалог, пишет РИА Новости.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. В начале февраля Центральная избирательная комиссия страны завершила регистрацию кандидатов — в выборах примут участие 44 человека.​ Второй тур в случае необходимости проведут 21 апреля.

С конца января фаворитом предвыборной гонки по результатам опросов является шоумен и политик Владимир Зеленский. В тройке с переменным успехом находятся действующий президент страны Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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