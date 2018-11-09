Украина существенно расширит зону контроля в Черном море

Законопроект «О прилегающей зоне Украины» (участок морского пространства) принят в первом чтении. Он предлагает расширить территорию контроля Украины в Черном море с 12 до 24 морских миль. Это должно существенно сократить трафик контрабанды в страну.

Со стороны Москвы решение прокомментировал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин. Он считает, что этот законопроект, как и ряд других, направлен на создание дополнительной напряженности с Россией. По его словам, инициатива ориентирована на граждан Украины, с негативом относящихся к России.