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Политика
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Украина существенно расширит зону контроля в Черном море

Чтобы предотвратить трафик контрабанды, украинская Верховная рада намерена вдвое расширить территорию контроля в Черном море, сообщает «Газета.ру». Москва видит антироссийскую направленность закона.

Украина.
Украина.
Открытые источники в Интернете (ССО)

Законопроект «О прилегающей зоне Украины» (участок морского пространства) принят в первом чтении. Он предлагает расширить территорию контроля Украины в Черном море с 12 до 24 морских миль. Это должно существенно сократить трафик контрабанды в страну.

Со стороны Москвы решение прокомментировал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин. Он считает, что этот законопроект, как и ряд других, направлен на создание дополнительной напряженности с Россией. По его словам, инициатива ориентирована на граждан Украины, с негативом относящихся к России.

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