Украинский Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси

Распоряжение «Киевского патриархата» от 16 января призывает церкви поминать в ходе службы «Святейшего Филарета, Патриарха Киевского и всея Руси — Украины», «Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины» и правящего архиерея.
Ранее Филарет заявил, что Украине удалось добиться статуса митрополии, но главная цель — достижение патриархата.
«Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики», — отреагировал глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.