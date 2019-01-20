Украинский Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси

Глава «Киевского патриархата» Филарет (Денисенко) стал называть себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины». Снимок документа с таким заявлением опубликовал протодиакон Андрей Кураев, пишет РИА Новости.

Распоряжение «Киевского патриархата» от 16 января призывает церкви поминать в ходе службы «Святейшего Филарета, Патриарха Киевского и всея Руси — Украины», «Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины» и правящего архиерея.

Ранее Филарет заявил, что Украине удалось добиться статуса митрополии, но главная цель — достижение патриархата.

«Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики», — отреагировал глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.