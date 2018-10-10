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10 октября
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Украинцы стали лучше относиться к России

Отношение украинцев к России за год улучшилось, тогда как отношение россиян к украинцам почти не претерпело изменений, следует из совместного опроса «Левада-центра» и Киевского международного института социологии.

Оборванный флаг Украины.
Оборванный флаг Украины.
СС0

Так, 48% респондентов на Украине заявили, что относятся к России «положительно». Среди них 38% заявили, что относятся к РФ «в основном хорошо», а еще 10% сообщили об «очень хорошем» отношении. Год назад о положительном отношении к России заявили 37% участников опроса на Украине, пишет РБК.

Между тем о плохом отношении к России сообщили 32% украинских респондентов против 46% годом ранее.

В то же время 33% россиян заявили о положительном отношении к Украине. Это всего на 1% выше показателей сентября 2017 года. 55% назвали свое отношение к соседней стране негативным, что даже выше прошлогодних результатов на 2%.

Хроническая форма

Это можно объяснить снижением интенсивности боевых действий на востоке Украины, отметил глава украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, пишет polit.ru. Однако руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинсон считает, что результаты нового опроса демонстрируют переход конфликта в хроническую форму.

Опрос проводился в сентябре, в России в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет, а на Украине — 2026.

Процесс примирения

Ранее сообщалось, что отношения между Украиной и Россией восстановятся только по обоюдному согласию. Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Процесс примирения должен происходить на партнерской основе, и насколько быстро он произойдет — зависит только от России. Тука отметил, что предвзятости у украинцев к русским нет.

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