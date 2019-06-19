Уроженец Алтайского края стал советником кузбасского губернатора

Алексеев родился в поселке Заря Сорокинского (Заринского) района Алтайского края. Окончил Московский горный институт и Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Он кандидат технических наук, действительный член Академии горных наук.
До руководства «СДС-Уголь» (с 2016 года) Алексеев занимал пост гендиректора «Корпорации развития Республики Саха (Якутия)».
«СДС-Уголь» занимается добычей угля в шахтах и разрезах Кемеровской области. Также в ее составе работают обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий.