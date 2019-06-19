Уроженец Алтайского края стал советником кузбасского губернатора

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назначил себе нового советника. Им стал уроженец Алтайского края, гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, пишет Тайга.инфо. Он будет консультировать главу региона по вопросам геологии.