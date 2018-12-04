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«Утаптывает собеседника». Песков рассказал, почему спорить с Путиным бесполезно

С Владимиром Путиным безумно непросто спорить, поскольку он способен максимально «утоптать» аргументами собеседника и оперирует большими объемами информации. Об этом рассказал на встрече со студентами МГИМО пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Нвости.

Встреча Путина и Медведева в Бочаровом ручье. Сочи, 30 августа 2015 года.
Встреча Путина и Медведева в Бочаровом ручье. Сочи, 30 августа 2015 года.
kremlin.ru

Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:

В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника, если начинаешь с ним спорить, моментально. Но делает это абсолютно аргументированно.

Песков отметил, что президент мог бы прекрасно обойтись и без пресс-секретаря, так как способен прекрасно доносить свои мысли до самой разной аудитории. Пресс-секретарь просто помогает более оперативно работать с информацией, пишет РЕН-ТВ.

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