«Утаптывает собеседника». Песков рассказал, почему спорить с Путиным бесполезно

С Владимиром Путиным безумно непросто спорить, поскольку он способен максимально «утоптать» аргументами собеседника и оперирует большими объемами информации. Об этом рассказал на встрече со студентами МГИМО пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Нвости.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника, если начинаешь с ним спорить, моментально. Но делает это абсолютно аргументированно.

Песков отметил, что президент мог бы прекрасно обойтись и без пресс-секретаря, так как способен прекрасно доносить свои мысли до самой разной аудитории. Пресс-секретарь просто помогает более оперативно работать с информацией, пишет РЕН-ТВ.