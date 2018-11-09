В Алтайском крае прошла дискуссия «Обновление - 2018».

Алтайское региональное отделение «Единой России» организовало опрос своих партийцев и сторонников на тему обновления партии. Лучшие инициативы обсудили на краевой партийной дискуссии «Обновление-2018» 8 ноября.

Активисты поделились предложениями о том, как сделать работу партии более эффективной, о взаимодействии с людьми и общественными институтами. Члены партии ответят на вопросы, как повысить эффективность институтов гражданского общества во власти, какими должны быть партийные институты и технологические подходы в избирательных кампаниях и прочее.

По словам депутата Государственной Думы РФ от Алтайского края Натальи Кувшиновой, благодаря дискуссионной площадке выработаны конкретные инициативы по обновлению работы партии. Она отметила, что именно общие усилия помогут сформировать новые подходы к решению наиболее важных задач.

Наталья Кувшинова,

депутат Государственной Думы РФ от Алтайского края:

В рамках нашей площадки обсуждалась реализация программы партии. И большое внимание уделялось вопросу развития сельских территорий. Это и увеличение финансирования, и придание статуса самостоятельного национального проекта программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Выделение дополнительных денежных средств на поддержку молодых специалистов — врачей, учителей, работников сельского хозяйства, сферы культуры, которые приезжают работать в наши районы. А также дополнительное выделение федерального финансирования как в натуральном выражении, так и в процентах на программу обеспечения жильем молодых семей.

Заместитель секретаря Реготделения Сергей Серов провел дискуссию «Партия в политике России». Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению в АКЗС Иван Мордовин подводя итоги работы площадки «партия Президента и народного большинства», заявил о том, что необходимо обновление медийной политики партии, развитие диалоговых форматов с обществом, а также поддержка гражданских инициатив.

Иван Мордовин,

заместитель председателя комитета по местному самоуправлению в АКЗС:

Сегодня необходимо выстроить системное присутствие в медийном поле нашего депутатского корпуса, авторитетных членов партии, наши активных сторонников. Важно это сделать, чтобы доносить логику принимаемых решений до людей, причем на понятном языке для различных аудиторий. При этом необходимо использовать весь набор современных инструментов и технологий работы в медиа пространстве и Интернет-среде. Наши будущие успехи напрямую зависят от того, насколько мы выстроим систематическую работу с сознанием людей.

По словам депутата фракции «Единая Россия» в АКЗС Дениса Голобородько, на площадке «Партия единомышленников» наибольшее количество предложений прозвучало по работе «первичек».

Денис Голобородько,

депутат фракции «Единая Россия» в АКЗС:

Поступило предложение поддержать предложение о проведении грантового конкурса среди первичных отделений. Установить предельные размеры грантов, предоставляемых для поддержки инициатив первичных отделений и ввести приоритетные направления грантового финансирования, такие как социальное обслуживание и поддержка граждан, пропаганда здорового образа жизни и охрана здоровья населения, культура и искусство, образование, наука и просвещение, и другие.

По его словам, были озвучены предложения по созданию возможности поддержки и реализации проектов в сфере улучшения инфраструктуры, которые не распространяются на объекты находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Также звучали интересные предложения, касающиеся новых форматов работы со средствами массовой информации и возможностей финансирования первичных отделений партии.

«Предложений много и следующим нашим шагом станет их анализ и систематизация. После обработки всех поступивших предложений, самые актуальные будут направлены в центральный исполнительный комитет Партии», — подытожил Денис Голобородько.