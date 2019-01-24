В Алтайском крае военные проводят масштабную тренировку

«К маневрам привлечены соединения и части в Туве, Башкирии, Удмуртии, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Омской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской областях, Алтайском и Красноярском краях. Задействованы и военные базы в Таджикистане и Киргизии», — передает пресс-служба ЦВО.
В масштабной тренировке задействованы зенитные ракетные системы С-400 Триумф" и пушечные комплексы «Панцирь», пишет «Интерфакс».
Цель учений — совершенствование навыков военного управления и войск во время приведения в высшую степень боеготовности, отработка развертывания системы управления.