Депутат Госсовета Чувашии попросил прокуратуру списать безнадежную задолженность жителей региона за газ, как это было сделано в Чечне. Ранее с такой же просьбой к прокуратуре обратились депутаты-коммунисты Смоленской области, пишет РБК. К ним присоединись и красноярцы.

Как сообщила пресс-служба Чувашского реготделения ЛДПР, которую представляет депутат Госсовета Константин Степанов, свое обращение депутат мотивировал тем, что «Чувашия ничем не хуже Чечни».

Степанов пишет, что долг перед «Газпром межрегионгаз Чебоксары» за третий квартал 2018 года составляет около 3 млрд руб. Это «также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе и не раз освещалось в СМИ».

«Московский комсомолец» узнал, что аналогично новости о списании безнадежны долгов Чечне восприняли в Красноярске. Депутат ЗакСа Денис Притуляк предложил по примеру Чеченской Республики простить вообще все коммунальные долги населения и до кучи — долги по кредитам.

Ранее 16 января Заводской районный суд Грозного признал долги населения республики перед ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» в размере 9 млрд руб. безнадежными и постановил списать их. Компания не согласилась с данным решением и заявила о намерении оспаривать его.

После решения райсуда в Грозном депутаты-коммунисты в Смоленской области тоже попросили прокуратуру изучить возможность списать долги за газ, накопившиеся у региона.