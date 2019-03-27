В «Единую Россию» в Алтайском крае вступили 9 человек: депутаты трёх парламентов и начальник управления Правительства региона

Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко перед рассмотрением вопросов повестки заседания Президиума РПС приветствовал новых членов Партии.

Александр Романенко,

секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия»:

С приходом нового руководства Регионального отделения Партии заметно оживилось партийное строительство, в частности, работа не только по партийному аудиту, но и по приему новых членов. К нам приходят новые силы, уважаемые жители края.

Секретарь реготделения «Единой России» вручил партийные билеты депутатам АКЗС Дмитрию Аганову, Игорю Панарину, Максиму Степину и Павлу Шумихину. В ряды членов Партии также вступили начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, депутат Барнаульской городской Думы Александр Гросс, руководитель АРО МООО «Российские студенческие отряды» Евгений Якунин и заместитель председателя Молодежного парламента Алтайского края Артем Сафонов. Партийный билет получил и первый заместитель главы Барнаула Вячеслав Франк, вступивший в Партию ещё в 2002 году.