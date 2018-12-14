В Госдуме объявили конкурс для «протестных» рэперов

В Госдуме объявили конкурс для рэп-исполнителей, которые должны объективно рассказать о любом населенном пункте страны, сообщил председатель комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, пишет РИА Новости . По его словам, все будет «по-честному», никаких «детских песенок». «Рэп — это протестная музыка», — сказал Дегтярев.

Когда не дали "пять". Концерт Оксимирона в ЛДС "Сибирь".

Конкурс на лучшее рэп-произведение на тему туризма в России будет называться «Безграничный рэп».

Главный критерий оценки, по его словам, — желание зрителей после просмотра ролика приехать в тот или иной населенный пункт.

Михаил Дегтярев,

председатель комитета по физкультуре , спорту , туризму и делам молодежи Госдумы:

Но, самое главное, надо понимать — не просто конкурс стихов о любимом городе, где все прекрасно. Мы делаем все по-честному. Это не детские песенки. Мы хотим дать возможность высказаться открыто и показать возможности и недостатки того или иного населенного пункта. Если, например, где-то плохая дорога мешает проезду к объекту культурного наследия туристам, об этом, значит, будет клип.

Председателями жюри будут Михаил Дегтярев и художественный руководитель проекта, «известный наш товарищ из ютуба» Юрий Дегтярев, однофамилец председателя комитета.

К участию в конкурсе приглашаются начинающие рэперы до 30 лет. В январе начнется сбор работ, итоги подведут весной. Победители представят свои ролики в Госдуме и получат путевку по городам России.

Напомним, недавно возник скандал из-за массового запрета на проведение концертов рэперов в городах России, а рэпера Хаски даже задерживали после отмененного концерта. Некоторые политики высказывались против такого творчества, говоря, что оно пропагандирует наркотики, нецензурную брань и т.д. После волны возмущения с музыкантами встретились депутаты Госдумы, а Путин поручил выяснить причины отмены концертов.