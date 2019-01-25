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Политика
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В Киеве предложили силой «вернуть» себе Кавказ и Кубань

Украине придется вернуть силой Кубань и Кавказ, потому что на Кубани «достаточно высокий уровень национального украинского сознания», а Кавказ «безусловно, является украинской территорией». Об этом заявил депутат Верховной Рады Андрей Билецкий в эфире телеканала ZIK.

Погранконтроль Украины.
Погранконтроль Украины.
dpsu.gov.ua

По словам политика, стране необходим успешный и эффективный национальный проект, который взбудоражит историческую память и исторический интерес народа. О каких национальных воспоминаниях идет речь, Билецкий не уточнил.

Он отметил, что одного нацпроекта мало. Люди, проживающие на Кавказе и Кубани не заинтересованы в возвращении в состав Украины из-за «тотальной русификации, поэтому придется прибегнуть к агрессивным мерам.

«Аргументы аргументами, но большую роль играет голая сила», — заключил депутат.

В апреле 2018 года замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что Москва и Киев воюют уже 300 лет. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждал, что Украина издревле была «мощной морской державой, пишут РИА Новости.

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