В Киеве предложили силой «вернуть» себе Кавказ и Кубань

Украине придется вернуть силой Кубань и Кавказ, потому что на Кубани «достаточно высокий уровень национального украинского сознания», а Кавказ «безусловно, является украинской территорией». Об этом заявил депутат Верховной Рады Андрей Билецкий в эфире телеканала ZIK.