В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России, сообщает РИА Новости. Он предполагает блокировку активов крупных российских банков, предусматривает ограничительные меры в отношении банковского, энергетического и оборонного секторов

Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк. В законопроекте также предусмотрена мера ужесточить или запретить открытие счета в этих банках.

Согласно документу, будут запрещены сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор.

Также предполагается блокировать активы иностранцев, которые инвестируют в российский энергетический рынок.

Все меры могут быть задействованы только в том случае, если глава нацразведки США Дэниел Коутс признает, что РФ вмешалась в избирательный процесс в Соединенных Штатах.