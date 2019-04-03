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Политика

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России, сообщает РИА Новости. Он предполагает блокировку активов крупных российских банков, предусматривает ограничительные меры в отношении банковского, энергетического и оборонного секторов

Санкции.
Санкции.
открытые источники в интернете

Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк. В законопроекте также предусмотрена мера ужесточить или запретить открытие счета в этих банках.

Согласно документу, будут запрещены сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор.

Также предполагается блокировать активы иностранцев, которые инвестируют в российский энергетический рынок.

Все меры могут быть задействованы только в том случае, если глава нацразведки США Дэниел Коутс признает, что РФ вмешалась в избирательный процесс в Соединенных Штатах.

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