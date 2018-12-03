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Политика
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В Кремле объяснили, зачем Путин «дал пять» саудовскому принцу

На саммите G20 в Буэнос-Айресе Владимир Путин тепло поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Дмитрий Песков заявил, что неформальное приветствие президента объясняется заинтересованностью в дальнейшем развитии двусторонних отношений, сообщает РБК.

Владимир Путин с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом аль Саудом
Владимир Путин с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом аль Саудом
kremlin.ru

Песков сообщил, что это не первый раз, когда российский президент «дает пять» кому-то из мировых лидеров.

«Это хорошие личные отношения. Собственно, они являются залогом для эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе», — объяснил пресс-секретарь.

Кроме того, Песков отметил, что беседа Путина и бен Салмана была «весьма продуктивной и содержательной». Она затрагивала тему взаимодействия в рамках ОПЕК+ и вопросы двухсторонних отношений.

По итогам встречи Путин и бен Салман договорились продлить сделку ОПЕК+. Кроме того, Путин согласился посетить Саудовскую Аравию в 2019 году.

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