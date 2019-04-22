В Кремле заявили, что Зеленского рано поздравлять с победой на выборах

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам», — сообщил Дмитрий Песков журналистам, комментируя результаты второго тура президентских выборов на Украине.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.