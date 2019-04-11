Черный момент для свободы прессы. В Лондоне задержали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

11 апреля в Лондоне британская полиция задержала основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанжу, с 2012 года скрывавшегося в посольстве этой страны, отказано в предоставлении дипломатичесмкого убежища.

Глава дипмиссии Эквадора в Лондоне сам пригласил британских полицейских зайти внутрь посольства. Стражи порядка вывели основателя WikiLeaks и увезли в участок.

Как сообщается на сайте Скотленд-Ярда, Ассанж будет находиться в отделении полиции в центральном Лондоне до того, как его доставят в суд.

Отмечается, что задержание Ассанжа произошло по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом 29 июня 2012 года за непоявление в суде, пишет RT.

Эдвард Сноуден,

беглый сотрудник ЦРУ и АНБ:

Кадры того, как посол Эквадора приглашает тайную полицию Великобритании в посольство, чтобы вывести издателя — нравится вам это или нет — материалов, получивших премию, из здания посольства, попадут в учебники истории. Критики Ассанжа могут радоваться, но это чёрный момент для свободы прессы.

За что преследуют Ассанджа

После публикации секретных документов о действиях США в Ираке, Афганистане и о базе Гуантанамо в 2010 году Ассанж приехал в Швецию, где намеревался получить политическое убежище. Там он был обвинён в преступлениях на сексуальной почве и объявлен шведскими властями в международный розыск. В итоге после задержания в Лондоне Ассанж попросил политического убежища у властей Эквадора.

Власти Швеции сняли обвинения с Ассанжа ещё в 2017 году и закрыли дело, по которому тот был объявлен в розыск, однако британские власти настаивают на том, что Ассанж должен быть арестован из-за неявки в суд в Лондоне.

Как сообщила один из адвокатов Джулиана Ассанжа, Джен Робинсон, ссылаясь на слова журналиста, ордер на арест основателя WikiLeaks был выдан властями США ещё в декабре 2017 года. Он касался обвинений по делу о сговоре в 2010 году с Брэдли Мэннингом, который служил военным аналитиком в американской разведке.

Великобритания не станет выдавать Джулиана Ассанжа властям Соединённых Штатов, если основателю WikiLeaks будет грозить смертная казнь. «Такова наша общая политика при любых обстоятельствах, и она в равной степени относится к Джулиану Ассанжу», — сказал заместитель главы МИД Соединённого Королевства Алан Данкан.