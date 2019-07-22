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Политика

Сообщение о смерти президента Туркмении оказалось ложным

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщило РИА «Новости».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
kremlin.ru

Ранее эксперт в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Бердымухамедов умер на днях во время отпуска. Рубаев сослался на бизнесменов, которые якобы узнали об этом от источников из спецслужб. Позже политолог сообщил, что эта информация не подтвердилась.

«Приношу свои извинения родным и близким президента, а так же всем гражданам Туркменистана», — написал он в Facebook.

Рубаев предположил, что слухи о гибели туркменского лидера появились из-за его длительного отсутствия на публике. Политолог заявил, что Бердымухамедова не было десять дней, и поэтому «жители страны начали волноваться».

«Согласно русской пословице, теперь точно будет жить долго», — заключил Рубаев.

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