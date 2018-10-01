В Совфеде рассказали о погибших в Сирии россиянах

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главноком ВКС РФВиктор Бондарев заявил, что потери России за три года операции в Сирии составили 112 человек, сообщает « Интерфакс ».

«На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1−2 БТР и бронеавтомобиля», отметил Бондарев.

Сравнения

Он предложил сравнить этот показатель с потерями СССР в Афганистане: за 3 первых года войны погибли почти 4,8 тысячи военнослужащих, потеряны не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов, 97 вертолетов.

«Сравним и с „прогрессивным Западом“: за три года войны в Ираке (2003−2006 годы) американская коалиция потеряла 2515 военнослужащих, из них США — 2309, 10−20 танков „Абрамс“, несколько десятков БТР, не менее 50 БМП „Брэдли“, 15 самолетов и около 80 вертолетов», — отметил Бондарев.

Вывод и цена

Из этого представитель Совфеда сделал вывод, что «мы научились воевать», поскольку «важнейшим критерием военного мастерства является не только сам факт победы, но и ее цена».

При этом Бондарев отметил, что ВКС за три года операции в Сирии уничтожили 85 тысяч террористов: «Хочу отметить высокую точность применения авиационных средств поражения. Все удары ВКС наносили и продолжают наносить точно по объектам террористов. За три года количество уничтоженных объектов террористов исчисляется десятками тысяч. Убитых террористов порядка 100 тысяч, причем примерно 85 тысяч — это заслуга именно наших ВКС».

Операция по принуждению к миру

Ранее сообщалось, что за время военной операции в Сирии был апробирован 231 образец оружия, было совершено более 39 тысяч боевых вылетов авиации, а силами ВМФ — 189 боевых походов, сообщило Минобороны РФ в отчете на видеохостинге YouTube.

Операция Военно-космических сил РФ в Сирии по принуждению к миру началась 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада,.

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск с территории Сирии 22 декабря 2017 года. Глава государства лично прибыл на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Там его встретили глава Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин.

7 декабря 2017 года Владимир Путин заявлял об освобождении Сирии от ИГ и полном разгроме террористов.