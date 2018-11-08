Томенко отложил вопрос об отмене скидки на электротариф

Чтобы снизить нагрузку на юрлиц по оплате электроэнергии, правительство РФ предлагает за 7 лет выровнять тарифы для населения — чтобы горожане с газовыми и электроплитами платили за свет по одной цене. И Алтайский край не должен отставать, сказал руководитель тарифного управления края Сергей Родт на заседании правительства края 7 ноября. Но губернатор края назвал его аргументы неубедительными, а вопрос непроработанным. И отложил решение.

Они такие разные

Разные группы населения Алтайского края с начала 2000-х платят за свет по разным тарифам. Как, собственно, и предусматривало постановление правительства РФ еще от 1998 года, которое ввело 30-процентную скидку для горожан с электроплитами и сельчан.

В итоге дороже всего электричество обходилось жителям с газовыми плитами: сегодня это 3,92 рубля за киловатт-час. Для остальных же этот тариф умножают на понижающий коэффициент.

Сейчас тариф для горожан с электроплитами меньше полного на 19% (3,20 рублей за киловатт-час), для сельчан — на 22% (3,05 рублей).

Суть идеи

Идея правительства РФ и краевого тарифного управления: поэтапно, в течение 7 лет, выровнять тарифы, чтобы к концу срока все горожане платили одинаково — по полному тарифу.

Сергей Родт. altapress.ru.

По словам Сергея Родта, горожане с газовыми плитами платят за электричество на 600 рублей в год больше, чем владельцы электроплит. Более того, из-за этой разницы есть случаи отказа потребителей от газовых плит в пользу электрических, сказал чиновник.

Сегодня по полному тарифу платят 12% населения края. По льготному — около 1 млн горожан. «Эта льгота ничем не обоснована», — полагает Сергей Родт.

Аргументы за

Между тем, все, что недоплатили льготники по тарифу со скидкой (с понижающим коэффициентом), оплачивают другие потребители: юрлица — предприниматели, промпредприятия, бюджетные учреждения и т.п. Затраты эти включены им в тариф на передачу электроэнергии (и тем самым в конечную цену).

Алтайский бизнес несет дополнительную нагрузку, субсидируя население и переплачивая многие миллионы рублей в год. И это — один из видов перекрестного субсидирования — когда одни группы потребителей платят за других.

Постепенная отмена скидки для горожан с электроплитами нужна, чтобы сдерживать рост цен на электричество для юрлиц, пояснил Родт.

Сергей Родт,

врио руководителя управления края по госрегулированию цен и тарифов:

Да, это дискомфорт для населения, это может быть воспринято как антинародная мера. Но, тем не менее, это можно сделать за несколько лет, и реальный сектор экономики может получить эффект в виде экономии.

Скидка уже уменьшается

Собственно, путем сокращения скидки в Алтайском крае (как и во многих других регионах России) пошли еще несколько лет назад. В 2014 году понижающий коэффициент для горожан с электроплитами и сельского населения впервые изменили с 0,7 до 0,71.

Дальнейшее его повышение одобрили члены общественного совета при управлении по тарифам, подчеркнул Сергей Родт. Сегодня коэффициент составляет 0,784 (сельчане) и 0,816 (горожане с электроплитами).

В 2019 году он меняться не будет. А вот в 2020 году изменения должны произойти, сказал Сергей Родт. Это он и предложил обсудить на заседании правительства края 7 ноября.

Необходимость есть , нет аргументов

Надо сказать, что губернатор включился в дискуссию еще до того, как Сергей Родт изложил все предложения ведомства по сдерживанию роста цен на электроэнергию для юрлиц.

Он еще в ходе выступления «вклинился» и отметил с некоторой иронией в голосе: «Антинародные меры в ближайшие лет 10−15 правительство края не планирует принимать».

В дальнейшем же он поинтересовался: какой закон предписывает конкретные сроки изменений. Как оказалось, на сегодня есть только инициатива федерального правительства — озвученная, но еще не одобренная Минэнерго.

Виктор Томенко. altairegion22.ru

После этого Томенко назвал вопрос слишком сложным, чтобы решать его на заседании. Аргументы Родта он назвал неубедительными. Хотя и одобрил направление изменений.

В переводе на русский

Томенко сказал, что власть обязана объяснять свои действия, особенно в таком чувствительном деле как повышение цен на привычные услуги. Ведь отмена «скидки» в переводе на язык потребителя означает рост тарифа.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Мы же с вами правительство Алтайского края, люди нас выбирали — мы перед ними несем ответственность. И должны им что-то объяснить, почему принимается решение увеличить тариф, скажем, на 22%, а рост зарплаты будет в среднем 11% (прогноз на 2018 год)? Это должно быть очень убедительно. А я пока убедительности здесь не вижу. Хотя необходимость в этом вижу.

Губернатор добавил, что надо, во-первых, разобраться с «нашими действиями внутри власти» и, во-вторых, понимать, как это ляжет на восприятие людей.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Пока я понимаю: ляжет крайне плохо. И об этом я публично заявляю. Сформировавшиеся годами перекосы должны решаться достаточно плавно. Вы сказали: будем медленно заниматься. Медленно не надо, надо нормально. Надо просто не спешить. Выложить все аргументы за и против. Все это публично пообсуждать. Вынести на площадки за пределы административных кабинетов. Сформировать понимание у большинства жителей края и после этого, получив, если не поддержку, то понимание наших действий, реализовывать.

Сергей Родт пообещал предоставить детализированную информацию со всеми расчетами в течение недели.