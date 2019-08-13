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14 августа 25°C

Виктор Томенко рассказал, как его шокировали цены на авиаперелеты из Барнаула

Авиаперелет в бизнес-классе по маршруту «Барнаул — Москва — Казань» и обратно летом 2019 года стоит 240 тыс. рублей. Губернатор Виктор Томенко, который планирует посетить чемпионат мира WorldSkills в Казани (он пройдет в августе), счел такую цену неприемлемой и принял решение лететь через Новосибирск. Об этом он рассказал журналистам в пресс-туре «Алтайские ОБЬятия» 10 августа.

Самолет.
Самолет.
Алексей Мартышкин

Томенко считает высокие цены на авиаперелеты одной из ключевых проблем региона. И сам постоянно испытывает неудобства из-за высокой стоимости воздушных трансферов.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Билетов сейчас в командировку не возьмешь — ни туда, ни обратно. Я вынужден летать бизнес-классом, поскольку если руководство края полетит экономическим, сразу начнутся вопросы, что у вас такое происходит. Шучу.

Губернатор рассказал, что из Новосибирска можно улететь в два-четыре раза дешевле.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Это, с одной стороны, возмутительно, с другой стороны, объяснимо. Аэропорт в крае один. Дефицит рождает повышенный спрос, спрос рождает предложение, которое не может быть реализовано из-за мощностей аэропорта, и значит это предложение начинает расти в цене.

Томенко напомнил, что сейчас правительство обсуждает со вторым собственником авиапредприятия «Алтай», компанией «Новапорт», расширение аэропорта в Барнауле.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Аэропорт нужен, не только для туризма, но и для социально экономического развития края. Когда все бурно развивается, требуются услуги специалистов, которые на какое-то время приезжают. Как правило, это высокооплачиваемые специалисты. Некоторых может отпугнуть некомфортная дорога.

Целый пласт спроса оказывается недоступен. Люди понимают, как сюда лететь, как стоять на разгрузке вещей, долго получать документы за границу. Все это имеет место быть.

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