Виктора Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену

Януковича также признали виновным в пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России. Однако суд оправдал его по обвинению в посягательстве на террориториальную целостность Украины, «приведшем к гибели людей и другим тяжким последствиям».

Издание сообщает, что экс-президент не участвовал в оглашении собственного приговора даже по видеосвязи.

После государственного переворота на Украине в 2014 году действовавший президент Виктор Янукович уехал в Россию. Верховная рада лишила его звания президента, которое он носил с 2010 года. С января 2014 года он находился под заочным арестом. В апреле 2017 года Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс в части заочного правосудия, который позволил заочно арестовать Януковича.