Вице-премьер России Ольга Голодец призналась, что с трудом купила билеты на Алтай

Голодец призналась, что ее делегация с трудом смогла купить билеты в республику.
Ольга Голодец,
вице-премьер России:
Алтай — это совершенно особое место. Признаюсь, наша делегация с трудом смогла купить билеты на Алтай, потому что они распроданы далеко вперед. Это — еще одно свидетельство того, что ваш регион очень востребован у туристов.
За короткий визит вице-премьер осмотрела горнолыжный комплекс «Манжерок», где строится гондольная дорога. Более 80 закрытых восьмиместных кабин смогут перевозить 2,4 тыс. человек в час. Скорость подъема на вершину в 1,2 тыс. метров составит чуть менее девяти минут, тогда как сейчас занимает до получаса. Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2019 года.
В Горно-Алтайске вице-премьер побывала у горы Тугая, на которой планируется создание панорамного комплекса с обзорными площадками и местами торговли, из федерального бюджета на проект выделено 100 млн рублей. Также она посетила ряд других объектов.
Ольга Голодец,
вице-премьер России:
Сегодня у нас состоялся глубокий и профессиональный разговор. Мы пришли к конкретным решениям по изменению системы профессиональной подготовки, по субсидированию авиаперевозок, по организации и проведению здесь международных соревнований по рафтингу.
Сюда приезжают более 2 млн человек в год, и регион готов серьезно увеличить этот показатель. Это будет иметь важное значение для увеличения благосостояния жителей региона и для всей России.